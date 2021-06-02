Ростуризм подготовил список регионов для субсидированных чартеров

В рамках обеспечения прироста турпотоков внутри страны Ростуризм подготовил список регионов, в которые будут летать субсидированные внутрироссийские чартеры.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что постановление предусматривает возмещение стоимости половины расходов на организацию чартера туристическим компаниям, которые выполняют не менее шести парных рейсов по одному маршруту.

Кроме того, количество перевезённых пассажиров должно составлять не менее 300 человек.

В перечень, определённый Ростуризмом, вошли 64 субъекта России.

В апреле вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин прокомментировал программу субсидирования чартерных рейсов.

Ранее, как сообщала НСН, в Ростуризме рассказали о планах по запуску чартеров внутри страны.