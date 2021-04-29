В АТОР прокомментировали программу субсидирования чартерных рейсов

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин прокомментировал программу субсидирования чартерных рейсов.

В беседе с газетой «Известия» он напомнил, что в 2020 году программа была запущена в пилотном режиме и признана успешной.

«Программа позволяет практически вдвое снизить стоимость путешествий в ряд регионов России — на Алтай, в Хакасию, Калининградскую область и многие другие. Направления определяются туроператорами совместно с Ростуризмом. Сейчас есть задача открыть для туристов новые места в России — идёт оценка их востребованности, возможностей по гостиничной инфраструктуре, транспортной доступности», — заявил Горин.

Он выразил надежду, что количество субсидируемых маршрутов будет постепенно расти.

Как отметил эксперт, программа помогает туроператорам развивать новые маршруты внутри страны, а туристам — экономить на отдыхе.

Ранее, как сообщала НСН, в Ростуризме рассказали о планах по запуску чартеров внутри страны.