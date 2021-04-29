В Ростуризме рассказали о планах по запуску чартеров внутри страны

В 2021 году Ростуризм намерен внести в правительство новую версию закона «О туризме», заявила на презентации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» глава ведомства Зарина Догузова.

Об этом сообщает НСН.

Как отметила Догузова, в будущем туруслуги должны стать цифровыми. Для снижения цен на отдых предполагается запустить чартерные рейсы внутри страны.

«Это в два раза снизит стоимость поездки. В этом году запустят 12 таких направлений», — сказала глава Ростуризма.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал предложение увеличить отпуск с 28 до 35 дней гражданам, выбирающим местом отдыха курорты России.