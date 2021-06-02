Более 67 тысяч человек прошли обследование в павильонах «Здоровая Москва»

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Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в павильонах «Здоровая Москва» обследование прошли более 67 тыс. жителей столицы за три недели.
Более 67 тысяч человек прошли обследование в павильонах «Здоровая Москва»
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Более 26 тыс. человек, то есть около 40%, уже направлены на дополнительные обследования. Из них 91% — в поликлиники, 5% — в центры амбулаторной онкопомощи и 4% — в Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии. С ними на связи врачи телемедицинского центра, которые будут вести пациентов до момента назначения лечения», — сказала заммэра.

В павильонах специалисты могут выявить факторы и риски развития опасных болезней сердца, сосудов, эндокринной системы и многое другое.

Ранее телеканал «360» сообщал, что число круглосуточных пунктов вакцинации от COVID-19 в Московской области увеличилось до 30.

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