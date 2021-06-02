Совфед освободил Меня от должности аудитора Счётной палаты
Совет Федерации досрочно освободил Михаила Меня от должности аудитора Счётной палаты.
- © РИА Новости / Владимир Федоренко
Это было сделано в соответствии с его заявлением, сообщает ТАСС.
Ранее Мень подал прошение об отставке.
В мае Тверской суд Москвы закрыл уголовное дело против Меня о растрате 700 млн рублей в связи с истечением срока давности.
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