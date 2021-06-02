Совфед освободил Меня от должности аудитора Счётной палаты

Совет Федерации досрочно освободил Михаила Меня от должности аудитора Счётной палаты.

Это было сделано в соответствии с его заявлением, сообщает ТАСС.

Ранее Мень подал прошение об отставке.

В мае Тверской суд Москвы закрыл уголовное дело против Меня о растрате 700 млн рублей в связи с истечением срока давности.