Совфед освободил Меня от должности аудитора Счётной палаты

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Совет Федерации досрочно освободил Михаила Меня от должности аудитора Счётной палаты.
Совфед освободил Меня от должности аудитора Счётной палаты
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Это было сделано в соответствии с его заявлением, сообщает ТАСС.

Ранее Мень подал прошение об отставке.

В мае Тверской суд Москвы закрыл уголовное дело против Меня о растрате 700 млн рублей в связи с истечением срока давности.

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