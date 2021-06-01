Михаил Мень подал заявление об отставке с должности аудитора Счётной палаты России. Профильный комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал досрочное освобождение его от обязанностей и предложил назначить на данный пост первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову.

Представление президента России Владимира Путина на заседании комитета зачитал его полномочный представитель в Совфеде Артур Муравьёв.

«Вношу в Совет Федерации представление о досрочном освобождении Меня Михаила Александровича от должности аудитора Счётной палаты России в связи с его заявлением об отставке», — цитирует его ТАСС.

Данный вопрос будет рассмотрен Советом Федерации на заседании 2 июня.

Первый зампред комитета Сергей Иванов, в свою очередь, предложил на пост аудитора Счётной палаты кандидатуру Труновой, которая была поддержана единогласно.

Ранее Тверской суд Москвы закрыл уголовное дело против Меня о растрате 700 млн рублей в связи с истечением срока давности.

В СК полагали, что в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области, вместе с бенефициарами группы компаний «ПРОДО» основал преступную группу, чтобы похитить бюджетные деньги, которые были выделены в качестве кредита из Минфина для поддержки региона.