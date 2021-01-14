Следствие завершило расследование дела Меня

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении аудитора Счётной палаты, экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская.

«Завершены следственные действия, обвиняемый Мень знакомится с материалами уголовного дела», — цитирует её РИА Новости.

Адвокат Меня Мурад Мусаев сообщил, что в ноябре 2020 года, незадолго до избрания меры пресечения, его подзащитный заболел коронавирусом и многие следственные действия были проведены без его участия.

«Всё предварительное следствие по существу дела для самого Меня прошло за считаные дни. Так что стало невозможно дать показания по существу дела. Хотя мы ходатайствовали об этом, как и о ряде очных ставок», — цитирует его ТАСС.

Ранее Басманный суд Москвы продлил Меню срок запрета определённых действий.

В ноябре 2020 года Совет Федерации дал согласие на привлечение в качестве обвиняемого и применение меры пресечения в отношении Меня по делу о хищении из бюджета.

Меню предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК России (присвоение или растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере).

В СК полагают, что в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области, вместе с бенефициарами группы компаний «ПРОДО» основал преступную группу, чтобы похитить бюджетные деньги, которые были выделены в качестве кредита из Минфина для поддержки региона.