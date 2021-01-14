Экс-губернатору Меню продлили запрет определённых действий
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«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде запрета определённых действий до 28 февраля в отношении Меня Михаила Александровича», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.
Отмечается, что Мень обвиняется в растрате 700 млн рублей.
Ранее стало известно, что Следственный комитет просит продлить запрет определённых действий Михаилу Меню до конца февраля.