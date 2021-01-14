Экс-губернатору Меню продлили запрет определённых действий

Басманный суд Москвы продлил срок запрета определённых действий бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде запрета определённых действий до 28 февраля в отношении Меня Михаила Александровича», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

Отмечается, что Мень обвиняется в растрате 700 млн рублей.

Ранее стало известно, что Следственный комитет просит продлить запрет определённых действий Михаилу Меню до конца февраля.