Экс-губернатору Меню продлили запрет определённых действий

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Басманный суд Москвы продлил срок запрета определённых действий бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню.
Экс-губернатору Меню продлили запрет определённых действий
  • © Pattanaphong Khuankaew
  • Gettyimages.ru

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде запрета определённых действий до 28 февраля в отношении Меня Михаила Александровича», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

Отмечается, что Мень обвиняется в растрате 700 млн рублей.

Ранее стало известно, что Следственный комитет просит продлить запрет определённых действий Михаилу Меню до конца февраля.

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