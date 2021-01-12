СК просит продлить запрет определённых действий Меню

Следственный комитет просит продлить запрет определённых действий бывшему главе Ивановской области Михаилу Меню до конца февраля. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

«В суд поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения Меню в виде запрета определённых действий до 28 февраля. Заседание по ходатайству следователя ещё не назначено», — сказала она.

16 декабря Мосгорсуд отклонил жалобу адвоката аудитора Счётной палаты Михаила Меня на решение Басманного суда о запрете определённых действий из-за обвинений в растрате.

Меню предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК России («Присвоение или растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере»).