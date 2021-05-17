Прекращено дело экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня

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Адвокат Мурад Мусаев сообщил, что Тверской суд Москвы закрыл уголовное дело против экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня о растрате 700 миллионов рублей.
Прекращено дело экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня
  • © РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда

«Уголовное дело против экс-губернатора Меня прекращено в связи с истечением срока давности, который истек в апреле. Подписка о невыезде с него снята», — приводит РИА Новости его слова.

Бывшему главе региона, ныне аудитору Счетной палаты России, грозило по этому делу до десяти лет колонии.

В СК полагали, что в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области, вместе с бенефициарами группы компаний «ПРОДО» основал преступную группу, чтобы похитить бюджетные деньги, которые были выделены в качестве кредита из Минфина для поддержки региона. 

Меню было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК России (присвоение или растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере).

В январе 2021 года сообщалось, что следствие завершило расследование дела Меня.

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