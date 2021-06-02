В России могут разрешить родственникам оставлять у себя детей с согласия родителей

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В России могут разрешить родственникам, например, бабушкам, дедушкам и совершеннолетним старшим сёстрам и братьям, оставлять у себя детей с согласия родителей.
В России могут разрешить родственникам оставлять у себя детей с согласия родителей
  • Pixabay

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Правительство одобрило соответствующие поправки к Семейному кодексу и к закону «Об опеке и попечительстве». Подробности рассказала соавтор законопроекта, зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко.

«В воспитательном процессе традиционно активное участие принимают бабушки и дедушки детей. Вместе с тем, исходя из действующего законодательства, временное нахождение ребёнка с бабушкой, дедушкой или другими близкими родственниками ничем не отличается от ситуации, при которой ребёнок находится с чужими для него людьми», — заявила Костенко.

По её словам, исходя из действующего правового регулирования, в случае краткосрочного отсутствия родителей оставление детей с другими родственниками находится вне правового поля.

«На практике эта ситуация породила оформление нотариальных доверенностей, содержание которых сводится к тому, что родители позволяют бабушке или дедушке находиться с внуками и защищать их интересы», — пояснила депутат.

Она отметила, что юридическая природа такой доверенности довольно спорна, так как в данном случае речь идёт о временном возложении полномочий законного представительства — процедуре, которая противоречит действующему законодательству.

При этом, уточнила Костенко, когда родители по уважительной причине не могут исполнять свои обязанности, назначение близких родственников в качестве временных опекунов и попечителей происходит по той же процедуре, что и в отношении посторонних для ребёнка людей.

«Поэтому законопроектом предлагается дополнить Семейный кодекс положением о том, что дети с согласия родителей вправе пребывать у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестёр и других родственников», — сообщила депутат.

Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» может быть дополнен специальным регулированием в отношении ситуаций, когда в качестве опекуна или попечителя несовершеннолетнего назначаются его близкие родственники. Согласно новации, до момента принятия органом опеки и попечительства акта о назначении опекуна или попечителя дети вправе пребывать у родственников.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее напомнили о мерах поддержки, предусмотренных для семей с детьми.

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