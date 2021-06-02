Несетевым аптекам разрешили с 1 сентября дистанционно продавать ряд лекарств
- РИА Новости
«Несетевым аптекам разрешат вести дистанционную торговлю лекарствами, а покупать препараты можно будет на маркетплейсах», — сообщает пресс-служба правительства.
Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Отмечается, что теперь исключено требование к организациям иметь не менее десяти аптек на территории страны и собственный сайт в интернете.
Кроме того, для них устанавливается возможность заключать договоры с владельцами интернет-агрегаторов для размещения предложений и ведения торговли с помощью их сайтов.
Ранее президент России Владимир Путин высказался о ситуации с дистанционным заказом лекарств в стране.
По его словам, вся нормативная база по данному вопросу уже давно подготовлена, поэтому необходимо разобраться с тем, когда всё будет стабильно работать.