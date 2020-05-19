Президент России Владимир Путин высказался о ситуации с дистанционным заказом лекарств в стране.

«Чувствительный, важный вопрос для людей, особенно пожилых, — это дистанционный заказ лекарств, которые отпускаются без рецептов... Всё идёт не так быстро, как хотелось бы», — сказал он.

По его словам, вся нормативная база по данному вопросу уже давно подготовлена, поэтому необходимо разобраться с тем, когда всё будет стабильно работать.

17 марта Путин сообщил, что в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств.