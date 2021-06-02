Собянин рассказал о достижениях московского образования

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Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал уровень образования в столице.
Собянин рассказал о достижениях московского образования
  • РИА Новости

«Образование стало более справедливым... если можно так выразиться, потому что у нас раньше было где-то 50 школ в Москве, которые были высокого мирового уровня. И мы все ими гордились, и все родители стремились туда своих чад устроить. Сейчас мы добились того, что у нас подавляющее большинство школ даёт нормальное, качественное образование», — сказал Собянин.

Ранее столичный мэр заявил, что за последние годы почти в три раза увеличилось количество победителей из Москвы на Всероссийской олимпиаде школьников.

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