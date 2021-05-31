Собянин заявил об увеличении числа московских призёров Всероссийской олимпиады школьников

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Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что за последние годы почти в три раза увеличилось количество победителей из Москвы на Всероссийской олимпиаде школьников.
Собянин заявил об увеличении числа московских призёров Всероссийской олимпиады школьников
  • © Mos.ru

«Сама система образования в Москве очень серьёзно изменилась за последние годы. Это видно и по результатам ЕГЭ, и по количеству ребят, которые поступают на бюджетные места. По рейтингам Москва является пятой системой в мире по образованию, её сравнивают с ведущими городами и странами, причём это не наше исследование. Очень крутой результат. Это говорит о том, что мы не понизили уровень образования, несмотря на все сложности», — цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что, несмотря на то, что в этом году столичные школьники какое-то время учились в режиме онлайн, именно москвичи смогли завоевать больше половины всех дипломов победителей.

Ранее НСН писала, что Собянин поздравил столичных учащихся с успехом на Всероссийской олимпиаде школьников.

По его словам, призёров и победителей данных состязаний вырастила почти половина школ города практических из всех районов Москвы, что, как он подчёркивает, свидетельствует о высоком уровне столичного образования в целом.

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