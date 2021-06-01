В Москве открылись первые 77 площадок для торговли клубникой

В Москве открылись первые 77 площадок для торговли земляникой и клубникой.

Об этом сообщает kp.ru.

«В этом году в городе утверждены 174 адреса, где производители будут продавать ягоды», — заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, по мере созревания ягод количество торговых площадок будет увеличиваться.

Как отмечается в сообщении на портале мэра и правительства, торговые места предоставят бесплатно.

Ранее агроном Михаил Воробьёв рассказал, на что стоит обращать внимание при покупке клубники.

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