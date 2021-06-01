В Москве открылись первые 77 площадок для торговли клубникой
- globallookpress.com
Об этом сообщает kp.ru.
«В этом году в городе утверждены 174 адреса, где производители будут продавать ягоды», — заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
По его словам, по мере созревания ягод количество торговых площадок будет увеличиваться.
Как отмечается в сообщении на портале мэра и правительства, торговые места предоставят бесплатно.
Ранее агроном Михаил Воробьёв рассказал, на что стоит обращать внимание при покупке клубники.
Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексей Аронов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по покупке качественной рыбы.