В Москве открылись первые 77 площадок для торговли клубникой

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В Москве открылись первые 77 площадок для торговли земляникой и клубникой.
В Москве открылись первые 77 площадок для торговли клубникой
  • globallookpress.com

Об этом сообщает kp.ru.

«В этом году в городе утверждены 174 адреса, где производители будут продавать ягоды», — заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, по мере созревания ягод количество торговых площадок будет увеличиваться.

Как отмечается в сообщении на портале мэра и правительства, торговые места предоставят бесплатно.

Ранее агроном Михаил Воробьёв рассказал, на что стоит обращать внимание при покупке клубники.

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексей Аронов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по покупке качественной рыбы.

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