В Мосгорпарке рассказали о работе по обеспечению безопасности батутов

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В объединённой дирекции Мосгорпарка рассказали о работе по обеспечению безопасности батутов.
В Мосгорпарке рассказали о работе по обеспечению безопасности батутов
  • Pixabay

Об этом сообщает ФАН.

«Перед вводом в эксплуатацию все батуты проходят техническое освидетельствование в сертифицированной организации, после чего документы подаются в Гостехнадзор. Инспекторы осуществляют проверку, и в случае, если всё соответствует необходимым требованиям, изделию присваивается госномер и выдаётся свидетельство о регистрации», — заявили в Мосгорпарке.

Отмечается, что дальнейшая эксплуатация надувных аттракционов упорядочивается паспортом и техрегламентом.

Число детей на батуте регулируется в соответствии с ростом и весом, а также количеством, обозначенным в паспорте изделия. Инструктор должен следить, чтобы дети аккуратно поднимались, не висли на бортах и съезжали с горок по очереди.

«При нарушении оператор делает замечание и может вывести детей с аттракциона досрочно, если чьё-то поведение ставит под угрозу безопасность других посетителей», — добавили в Мосгорпарке.

Ранее сообщалось, что владелец батута и оказывавший услуги проката предприниматель задержаны в Барнауле после инцидента с травмированием двух детей.

Также сообщалось, что прокуратура выясняет обстоятельства травмирования подростка на одном из аттракционов в парке развлечений «Диво Остров» в Санкт-Петербурге. Отец мальчика Дмитрий в беседе с телеканалом «360» предположил, что на аттракционе могла быть перегрузка.

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