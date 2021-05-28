Прокуратура выясняет обстоятельства травмирования подростка на аттракционе в Петербурге

Прокуратура выясняет обстоятельства травмирования подростка на одном из аттракционов в парке развлечений «Диво Остров» в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По имеющимся данным, 12-летний мальчик пожаловался на боли в груди. При визуальном осмотре родители не обнаружили проблем и обратились к врачам. Медики диагностировали у пострадавшего компрессионный перелом позвоночника. Подросток госпитализирован.

Отец мальчика Дмитрий в беседе с телеканалом «360» предположил, что на аттракционе могла быть перегрузка.

«Фиксирующие элементы безопасности — они не сработали у него», — утверждает он.

По его словам, сын не выпадал из вагонетки.

Как добавил мужчина, в настоящее время мальчик чувствует себя нормально.

Ранее в Адыгее завели дело по факту травмирования 14-летней девочки на аттракционе.