Прокуратура выясняет обстоятельства травмирования подростка на аттракционе в Петербурге

Короткая ссылка
Прокуратура выясняет обстоятельства травмирования подростка на одном из аттракционов в парке развлечений «Диво Остров» в Санкт-Петербурге.
Прокуратура выясняет обстоятельства травмирования подростка на аттракционе в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По имеющимся данным, 12-летний мальчик пожаловался на боли в груди. При визуальном осмотре родители не обнаружили проблем и обратились к врачам. Медики диагностировали у пострадавшего компрессионный перелом позвоночника. Подросток госпитализирован.

Отец мальчика Дмитрий в беседе с телеканалом «360» предположил, что на аттракционе могла быть перегрузка.

«Фиксирующие элементы безопасности — они не сработали у него», — утверждает он.

По его словам, сын не выпадал из вагонетки.

Как добавил мужчина, в настоящее время мальчик чувствует себя нормально.

Ранее в Адыгее завели дело по факту травмирования 14-летней девочки на аттракционе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить