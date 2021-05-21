В Адыгее завели дело по факту травмирования 14-летней девочки на аттракционе

В Адыгее завели уголовное дело по факту травмирования 14-летней девочки на аттракционе.

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Инцидент произошёл в марте 2021 года в городском парке Майкопа. При посадке ребёнка на аттракцион «Сатурн» контролёр не провёл инструктаж и не проверил надёжность ремня безопасности. Во время вращения аттракциона ремень раскрылся, девочка выпала с качели и получила тяжёлые травмы.

По результатам доследственной проверки дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Расследование продолжается.

Как ранее сообщало ФАН, в Хабаровске возбудили уголовное дело по факту падения с высоты подростка в заброшенном здании.