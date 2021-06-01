ФАС будет регулировать тарифы для топливозаправщиков в аэропортах

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Федеральная антимонопольная служба России подготовила приказ, согласно которому ведомство будет регулировать тарифы для всех крупных топливно-заправочных компаний, работающих в аэропортах.
ФАС будет регулировать тарифы для топливозаправщиков в аэропортах
  • РИА Новости

«Необходимость этого показала совместная проверка ФАС России с территориальными управлениями и прокуратурой. Выяснилось, что ряд топливно-заправочных компаний (ТЗК), обладающих признаками естественных монополий, устанавливает тарифы на свои услуги самостоятельно, что нарушает действующее законодательство», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Отмечается, что такая мера позволит создать условия для конкуренции на рынке авиатопливообеспечения, исключит необоснованное увеличение тарифов на заправку воздушных судов и хранение авиатоплива, а также окажет положительное влияние на себестоимость рейсов для авиакомпаний.

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