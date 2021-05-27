Аналитик оценил ситуацию с ценами на бензин в России

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман оценил ситуацию с ценами на бензин в России.

«Подорожание нефти на мировом рынке с $56 до $68 за баррель Brent с начала января делает всё более выгодным экспорт нефти и нефтепродуктов в ущерб их поступлению на внутренний рынок в розницу», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, спрос на топливо повышается из-за наступления автомобильного сезона. Гойхман прогнозирует, что эти же факторы будут действовать и в следующем месяце.

Как считает эксперт, в июне бензин продолжит дорожать, но уже не такими темпами, как в мае.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.