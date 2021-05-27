Аналитик оценил ситуацию с ценами на бензин в России

Короткая ссылка
Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман оценил ситуацию с ценами на бензин в России.
Аналитик оценил ситуацию с ценами на бензин в России
  • Reuters

«Подорожание нефти на мировом рынке с $56 до $68 за баррель Brent с начала января делает всё более выгодным экспорт нефти и нефтепродуктов в ущерб их поступлению на внутренний рынок в розницу», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, спрос на топливо повышается из-за наступления автомобильного сезона. Гойхман прогнозирует, что эти же факторы будут действовать и в следующем месяце.

Как считает эксперт, в июне бензин продолжит дорожать, но уже не такими темпами, как в мае.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить