В Союзе туристических агентств рассказали о возможной альтернативе Турции

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Президент Союза туристических агентств, заместитель директора ассоциации «Турпомощь» Сергей Голов рассказал о возможной альтернативе Турции.
В Союзе туристических агентств рассказали о возможной альтернативе Турции
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«Марокко было достаточно востребованным направлением, как и Тунис, но там тоже не такое большое количество разрешений на полёты. Будем надеяться, что каким-то образом спасёмся, будет возможность у туроператоров переориентировать клиентов ещё с прошлогодних заявок, которые остались по Турции», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, в июне Марокко будет прежде всего интересно как направление для пляжного отдыха. Интересной эксперт назвал и саму страну.

Со своей стороны, вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович отметил, что Марокко частично примет россиян, не попавших в Турцию, но полной альтернативой стать не сможет.

«Двух — четырёх самолётов в неделю совершенно недостаточно, чтобы как-то в корне изменить ситуацию, чтобы людям было, где отдохнуть. Это, конечно, позитивно, но для того, чтобы был серьёзный шаг в туризме, нужно открытое авиасообщение и чартеры», — добавил он.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 сообщили, что Россия с 10 июня возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное — с Албанией.

Глава транспортного комитета АТОР Дмитрий Горин в беседе с телеканалом «360» рассказал, что решение о возобновлении авиасообщения с Грецией в полном объёме должен принять оперативный штаб России.

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