Путин попросил главу «Сургутнефтегаза» поддержать многодетные семьи
- РИА Новости
«Владимир Леонидович (Богданов, гендиректор «Сургутнефтегаза». — RT) вроде такой нежадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит там, в «Сургунефтегазе», компания большая, богатая», — сказал Путин на встрече с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава».
В частности, одним из участников встречи был работник «Сургутнефтегаза».
Он рассказал, что получил путёвку в санаторий, но бесплатная она только для него, а за членов семьи нужно доплачивать.
Ранее Путин призвал регионы расширить программы поддержки семей.
В середине мая, как сообщал телеканал «360», министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что благодаря губернаторской программе поддержки семей с приёмными детьми количество детских домов в регионе сократилось в несколько раз.