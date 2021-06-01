Путин попросил главу «Сургутнефтегаза» поддержать многодетные семьи

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Президент России Владимир Путин попросил руководство ПАО «Сургутнефтегаз» поддержать многодетные семьи.
Путин попросил главу «Сургутнефтегаза» поддержать многодетные семьи
  • РИА Новости

«Владимир Леонидович (Богданов, гендиректор «Сургутнефтегаза». — RT) вроде такой нежадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит там, в «Сургунефтегазе», компания большая, богатая», — сказал Путин на встрече с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава».

В частности, одним из участников встречи был работник «Сургутнефтегаза».

Он рассказал, что получил путёвку в санаторий, но бесплатная она только для него, а за членов семьи нужно доплачивать.

Ранее Путин призвал регионы расширить программы поддержки семей.

В середине мая, как сообщал телеканал «360», министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что благодаря губернаторской программе поддержки семей с приёмными детьми количество детских домов в регионе сократилось в несколько раз.

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