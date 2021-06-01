Фонд защиты прав граждан в Новосибирске ликвидирован по решению суда

Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ), принадлежащий координатору штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергею Бойко, исключён из Единого государственного реестра юридических лиц. Об этом сообщается на сайте Заельцовского районного суда города. Как обнаружил RT, решение об исключении было принято ещё 12 мая.

Согласно решению суда, фонд ликвидируется из-за систематического осуществления организацией деятельности, противоречащей уставным целям таких организаций.

Среди причин ликвидации в решении суда указано уклонение от проверок со стороны контрольной организации и финансирование с нарушением требований законодательства России.

ФНС уже блокировала из-за долгов счета новосибирского фонда. Всего федеральной службой было вынесено четыре решения о приостановлении операций по счетам в период с 2 по 24 сентября.

По данным сервиса «Контур.Фокус» на 15 октября 2020 года, отдел судебных приставов в Новосибирске открыл три исполнительных листа, последний датирован 6 октября. Общая сумма по этим листам составляет 10,8 млн рублей.

Сергей Бойко был кандидатом «умного голосования» на выборах мэра Новосибирска 13 сентября 2020 года. Как писал RT, его фонд (ФЗПГ) встроен в цепочку взаимозависимых фирм и НКО, формирующих так называемый второй бюджет ФБК*. С их помощью в ФБК могли скрывать от сторонников истинные масштабы своих доходов.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.