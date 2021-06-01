Фонд защиты прав граждан в Новосибирске ликвидирован по решению суда
- РИА Новости
Согласно решению суда, фонд ликвидируется из-за систематического осуществления организацией деятельности, противоречащей уставным целям таких организаций.
Среди причин ликвидации в решении суда указано уклонение от проверок со стороны контрольной организации и финансирование с нарушением требований законодательства России.
ФНС уже блокировала из-за долгов счета новосибирского фонда. Всего федеральной службой было вынесено четыре решения о приостановлении операций по счетам в период с 2 по 24 сентября.
По данным сервиса «Контур.Фокус» на 15 октября 2020 года, отдел судебных приставов в Новосибирске открыл три исполнительных листа, последний датирован 6 октября. Общая сумма по этим листам составляет 10,8 млн рублей.
Сергей Бойко был кандидатом «умного голосования» на выборах мэра Новосибирска 13 сентября 2020 года. Как писал RT, его фонд (ФЗПГ) встроен в цепочку взаимозависимых фирм и НКО, формирующих так называемый второй бюджет ФБК*. С их помощью в ФБК могли скрывать от сторонников истинные масштабы своих доходов.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.