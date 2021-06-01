Инфекционист рассказал о динамике возникновения новых болезней в мире

Главный инфекционист Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Чуланов рассказал о динамике возникновения новых болезней в мире.

Об этом сообщает kp.ru.

«Каждый год в мире возникает от одной до двух новых инфекционных болезней. За последние три десятка лет было обнаружено более 30 ранее не известных патогенов человека. 75% из них происходят от животных», — заявил Чуланов на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням им. В.И. Покровского.

По его словам, большая часть возбудителей новых инфекций — бактерии, а вирусы составляют около трети (26%).

Эксперт также отметил, что около 2 млрд человек, или четверть всего населения Земли, ежегодно переносят инфекционные болезни.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.