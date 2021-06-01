Главный инфекционист Приморья напомнила об опасности заболеть COVID-19 повторно
- Reuters
Об этом сообщает информагентство vostokmedia.com.
За минувшие сутки в Приморском крае выявлено 40 новых случаев заболевания COVID-19. Рост числа заболевших медики отмечают с середины мая. В регионе зафиксированы повторные случаи заболевания, отметила Анна Симакова.
«Да, такие пациенты появились, в том числе и среди наших сотрудников. Есть люди, которые переболели осенью, зимой и у которых заново возникает заболевание. Как правило, это те, у кого были небольшие титры иммуноглобулинов G. Болезнь непростая», — сказала она.
Главный инфекционист уточнила, что такие случаи единичны. Одна из главных групп риска — медики и люди с хроническими заболеваниями.
Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.