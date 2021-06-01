Главный инфекционист Приморья напомнила об опасности заболеть COVID-19 повторно

Короткая ссылка
Заведующая кафедрой инфекционных болезней Тихоокеанского государственного медицинского университета, профессор, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Приморья Анна Симакова в ходе брифинга 1 июня рассказала о ситуации с COVID-19 в регионе.
Главный инфекционист Приморья напомнила об опасности заболеть COVID-19 повторно
  • Reuters

Об этом сообщает информагентство vostokmedia.com.

За минувшие сутки в Приморском крае выявлено 40 новых случаев заболевания COVID-19. Рост числа заболевших медики отмечают с середины мая. В регионе зафиксированы повторные случаи заболевания, отметила Анна Симакова.

«Да, такие пациенты появились, в том числе и среди наших сотрудников. Есть люди, которые переболели осенью, зимой и у которых заново возникает заболевание. Как правило, это те, у кого были небольшие титры иммуноглобулинов G. Болезнь непростая», — сказала она.

Главный инфекционист уточнила, что такие случаи единичны. Одна из главных групп риска — медики и люди с хроническими заболеваниями.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить