Главный инфекционист Приморья напомнила об опасности заболеть COVID-19 повторно

Заведующая кафедрой инфекционных болезней Тихоокеанского государственного медицинского университета, профессор, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Приморья Анна Симакова в ходе брифинга 1 июня рассказала о ситуации с COVID-19 в регионе.

Об этом сообщает информагентство vostokmedia.com.

За минувшие сутки в Приморском крае выявлено 40 новых случаев заболевания COVID-19. Рост числа заболевших медики отмечают с середины мая. В регионе зафиксированы повторные случаи заболевания, отметила Анна Симакова.

«Да, такие пациенты появились, в том числе и среди наших сотрудников. Есть люди, которые переболели осенью, зимой и у которых заново возникает заболевание. Как правило, это те, у кого были небольшие титры иммуноглобулинов G. Болезнь непростая», — сказала она.

Главный инфекционист уточнила, что такие случаи единичны. Одна из главных групп риска — медики и люди с хроническими заболеваниями.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.