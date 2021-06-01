Экономист оценил идею введения отцовского капитала

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с RT оценил предложение ввести в России отцовский многодетный капитал.

«Любые меры поддержки привлекают большое внимание. Что касается конкретики. Здесь нужно внимательно смотреть критерий многодетности. Обычно это всё-таки четыре (ребёнка. — RT) и выше. Три — ещё можно считать многодетными, но профессионалы считают от четырёх и выше. То есть первое — чёткий и обоснованный критерий многодетности. Второе — идея отцовского капитала. Она давно циркулирует. Где-то отчасти это уже решено, но это всё равно нужно делать», — сказал Масленников.

Экономист отметил, что для принятия подобных мер поддержки «необходимо чётко знать, какая это категория людей».

«Сколько таких многодетных отцов у нас в стране? Я, например, не знаю... Поэтому сказать, сколько потребуется этих денег и подъёмно ли это для государства, невозможно… Это, во-первых, вопрос понимания того, сколько, куда, кому и как мы оказываем помощь. И, во-вторых, вопрос денег. Я думаю, что это не сотни миллиардов рублей уж точно. Это достаточно скромные суммы. Поэтому для бюджета страны это не будет чересчур сильным обременением», — добавил он.

Эксперт добавил, что необходимый эффект будет достигнут только «при чёткой стопроцентной ясности и адресности».

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко предложил ввести отцовский многодетный капитал.