Госдума одобрила законопроект о представительствах IT-гигантов в России
- РИА Новости
Такие обязанности также будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.
Компании также будут должны зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора.
31 мая правительство России одобрило данный законопроект.
В конце мая глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что 20 платформ входят в предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства.