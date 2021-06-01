Госдума одобрила законопроект о представительствах IT-гигантов в России

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об обязанности иностранных IT-компаний, суточная аудитория у которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, создавать свои представительства в России.

Такие обязанности также будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.

Компании также будут должны зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора.

31 мая правительство России одобрило данный законопроект.

В конце мая глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что 20 платформ входят в предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства.