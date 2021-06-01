Врач рассказал, вода какой температуры лучше всего утоляет жажду

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Андрей Бобровский рассказал, что температура жидкости, которую пьёт человек, имеет значение для его здоровья.

«Оптимальная температура воды — комнатная. Это температура окружающей среды, в районе 18—22 градусов. Её можно пить всегда. Но не всем людям вода именно такой температуры кажется приятной, им кажется, что она не так сильно утоляет жажду. Но можно просто выпить такой воды побольше, ничего страшного в этом нет», — сказал диетолог в эфире радиостанции Sputnik.

Холодная вода замедляет процесс насыщения организма и может привести к перееданию. Горячая вода в жаркое время года более эффективно утоляет жажду, чем прохладная, пояснил Андрей Бобровский.

Ранее врач, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.