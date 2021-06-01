Врач предупредила об опасности солнечного лентиго

Кандидат медицинских наук, онкодерматолог, директор медицинского центра «Триактив» Наталия Гайдаш рассказала, чем обыкновенные веснушки отличаются от солнечного лентиго.

Веснушки, небольшие пигментные пятна на коже, — это защитная реакция на ультрафиолет, она характерна для многих молодых людей. Вероятность их появления зависит от фототипа человека, пояснила она в эфире радиостанции Sputnik.

«Веснушки присущи молодости, условно, людям до 25 лет. Они появляются весной и уходят осенью. А солнечное лентиго, которое очень похоже на веснушки, может держаться на протяжении длительного времени», — сказала Наталия Гайдаш.

Солнечное лентиго не нужно лечить, но контролировать надо обязательно, так как иногда эти «веснушки» могут быть очень опасны.

«Иногда лентиго может быть лентиго-меланомой, очень жёстким раком кожи, поэтому людям с первым и вторым фототипом, которые склонны к появлению веснушек, нужно осенью приходить к врачам, чтобы они делали им дерматоскопическое исследование и отделяли зёрна от плевел», — посоветовала врач.

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