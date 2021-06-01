В Минпросвещения рассказали о летней детской оздоровительной кампании

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Летняя детская оздоровительная кампания в России пройдёт в традиционном формате с соблюдением ограничений Роспотребнадзора. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
В Минпросвещения рассказали о летней детской оздоровительной кампании
  • РИА Новости

«Очень важно, что нам позволила эпидемиологическая ситуация организовать летнюю оздоровительную кампанию в традиционном формате. Понятно, с теми ограничениями, которые установил Роспотребнадзор», — приводит РИА Новости его слова на заседании совета при президенте России по реализации геополитики в сфере защиты семьи и детей.

Ранее российские родители рассказали о планах по летнему отдыху детей.

Согласно опросу, около 21% детей останутся на лето в городе, а 31% отправятся на дачу или к бабушкам.

По словам 27% респондентов, они собираются приобрести путёвки в различные летние лагеря.

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