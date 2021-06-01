В Минпросвещения рассказали о летней детской оздоровительной кампании
- РИА Новости
«Очень важно, что нам позволила эпидемиологическая ситуация организовать летнюю оздоровительную кампанию в традиционном формате. Понятно, с теми ограничениями, которые установил Роспотребнадзор», — приводит РИА Новости его слова на заседании совета при президенте России по реализации геополитики в сфере защиты семьи и детей.
Ранее российские родители рассказали о планах по летнему отдыху детей.
Согласно опросу, около 21% детей останутся на лето в городе, а 31% отправятся на дачу или к бабушкам.
По словам 27% респондентов, они собираются приобрести путёвки в различные летние лагеря.