В Минпросвещения рассказали о летней детской оздоровительной кампании

Летняя детская оздоровительная кампания в России пройдёт в традиционном формате с соблюдением ограничений Роспотребнадзора. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Очень важно, что нам позволила эпидемиологическая ситуация организовать летнюю оздоровительную кампанию в традиционном формате. Понятно, с теми ограничениями, которые установил Роспотребнадзор», — приводит РИА Новости его слова на заседании совета при президенте России по реализации геополитики в сфере защиты семьи и детей.

Ранее российские родители рассказали о планах по летнему отдыху детей.

Согласно опросу, около 21% детей останутся на лето в городе, а 31% отправятся на дачу или к бабушкам.

По словам 27% респондентов, они собираются приобрести путёвки в различные летние лагеря.