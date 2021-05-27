Россияне рассказали о планах по летнему отдыху детей

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Российские родители рассказали о планах по летнему отдыху детей.
Россияне рассказали о планах по летнему отдыху детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на сервис «Авито».

Около 21% детей останутся на лето в городе, а 31% отправятся на дачу или к бабушкам.

По словам 27% опрошенных, они собираются приобрести путёвки в различные летние лагеря.

Как заявил руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг» Иван Чулков, многие родители за год перешли на дистанционку и для их детей этим летом почти ничего не изменится — они останутся дома с родителями.

«Однако соотношение тех, кто готов отправить детей на отдых, и тех, кто выбирает каникулы дома или на даче, меняется от региона к региону — например, в Северо-Кавказском федеральном округе самый большой процент родителей, которые планируют оставлять детей дома с бабушкой (37%) или отпускать на самостоятельные прогулки (28%)», — отметил он.

По его словам, загородные лагеря наиболее популярны в Приволжском и Уральском федеральных округах (по 12%).

Ранее семейный психолог Наталья Наумова в беседе с ФАН дала рекомендации родителям, отправляющим детей на учёбу в другой город.

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