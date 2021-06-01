В России за сутки выявили 9500 случаев заболевания коронавирусом
- Reuters
За сутки в России скончались 372 человека с подтверждённым коронавирусом. Всего за время пандемии зафиксировано 121 873 летальных случая.
Также за 24 часа 8994 пациента были выписаны после выздоровления. Общее число вылечившихся от коронавируса достигло 4 693 579.
Накануне сообщалось о 8475 случаях инфицирования коронавирусом и 339 летальных исходах от последствий COVID-19. Были выписаны 6715 пациентов.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил важность участия россиян в вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 для создания коллективного иммунитета и победы над коронавирусом в стране.