В ОНК рассказали о «настрое на победу» основного фигуранта по делу Голунова

Короткая ссылка
Главный фигурант дела о подброшенных наркотиках журналисту Ивану Голунову бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец пребывает в «отличном настроении». Приговорённый к 12 годам лишения свободы, он утверждает, что «настроен на победу», сообщили RT в ОНК Москвы.
В ОНК рассказали о «настрое на победу» основного фигуранта по делу Голунова
  • © РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда

«Настроение отличное, настроен на победу», — заявил экс-полицейский посетившим его в СИЗО «Лефортово» правозащитникам.

Ляховец рассказал, что содержится в двухместной камере, смотрит по телевизору новости, читает философскую и религиозную литературу.

«На здоровье Игорь Ляховец не жалуется, говорит, что за полтора года в СИЗО даже ни разу не чихнул», — добавил собеседник RT.

28 мая Мосгорсуд назначил от пяти до 12 лет колонии бывшим полицейским, подбросившим наркотики журналисту Ивану Голунову.

Также Мосгорсуд удовлетворил иск на 5 млн рублей журналиста Ивана Голунова к бывшим полицейским, осуждённым за подброшенные ему наркотики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить