В ОНК рассказали о «настрое на победу» основного фигуранта по делу Голунова

Главный фигурант дела о подброшенных наркотиках журналисту Ивану Голунову бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец пребывает в «отличном настроении». Приговорённый к 12 годам лишения свободы, он утверждает, что «настроен на победу», сообщили RT в ОНК Москвы.

«Настроение отличное, настроен на победу», — заявил экс-полицейский посетившим его в СИЗО «Лефортово» правозащитникам.

Ляховец рассказал, что содержится в двухместной камере, смотрит по телевизору новости, читает философскую и религиозную литературу.

«На здоровье Игорь Ляховец не жалуется, говорит, что за полтора года в СИЗО даже ни разу не чихнул», — добавил собеседник RT.

28 мая Мосгорсуд назначил от пяти до 12 лет колонии бывшим полицейским, подбросившим наркотики журналисту Ивану Голунову.

Также Мосгорсуд удовлетворил иск на 5 млн рублей журналиста Ивана Голунова к бывшим полицейским, осуждённым за подброшенные ему наркотики.