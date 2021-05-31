В ОНК рассказали о «настрое на победу» основного фигуранта по делу Голунова
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«Настроение отличное, настроен на победу», — заявил экс-полицейский посетившим его в СИЗО «Лефортово» правозащитникам.
Ляховец рассказал, что содержится в двухместной камере, смотрит по телевизору новости, читает философскую и религиозную литературу.
«На здоровье Игорь Ляховец не жалуется, говорит, что за полтора года в СИЗО даже ни разу не чихнул», — добавил собеседник RT.
28 мая Мосгорсуд назначил от пяти до 12 лет колонии бывшим полицейским, подбросившим наркотики журналисту Ивану Голунову.
Также Мосгорсуд удовлетворил иск на 5 млн рублей журналиста Ивана Голунова к бывшим полицейским, осуждённым за подброшенные ему наркотики.