Суд взыскал с экс-полицейских по делу Голунова по 1 млн рублей
- РИА Новости
Так, с каждого из фигурантов взыскано по 1 млн рублей.
Суд приговорил экс-полицейских к лишению свободы на срок от 5 до 12 лет колонии общего режима.
Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, как заявил журналист, ему подбросили. Впоследствии с него сняли все обвинения.
В январе 2020 года суд арестовал сотрудников правоохранительных органов, принимавших участие в задержании. Им были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.