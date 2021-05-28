Суд взыскал с экс-полицейских по делу Голунова по 1 млн рублей

Мосгорсуд удовлетворил иск на 5 млн рублей журналиста Ивана Голунова к бывшим полицейским, осуждённым за подброшенные ему наркотики.

Так, с каждого из фигурантов взыскано по 1 млн рублей.

Суд приговорил экс-полицейских к лишению свободы на срок от 5 до 12 лет колонии общего режима.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, как заявил журналист, ему подбросили. Впоследствии с него сняли все обвинения.

В январе 2020 года суд арестовал сотрудников правоохранительных органов, принимавших участие в задержании. Им были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.