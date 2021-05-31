Эксперт рассказала об особенностях магазинного молока

Глава службы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдуллаева рассказала об особенностях магазинного молока.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Роскачество.

Как заявила Абдуллаева, стерилизованный, ультрапастеризованный и пастеризованный товар отличается температурой, с которой молоко прошло обработку.

Она также отметила, что нередко люди ошибочно считают, что лучшим показателем продукции является быстрое скисание. Однако, по словам эксперта, неприятный запах молока может быть связан с низким контролем при его приёмке.

Кроме того, Абдуллаева выразила мнение, что покупка молока на колхозном рынке не всегда может быть безопасна, передаёт Inforeactor. Она пояснила, что на рынке проверку качества молочных товаров проводят нерегулярно.

Ранее в Роскачестве рассказали о наиболее нарушаемых правах покупателей на рынке.