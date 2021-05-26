В Роскачестве рассказали о наиболее нарушаемых правах покупателей на рынке

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Эксперты Роскачества рассказали, какие права покупателей продавцы на рынке нарушают чаще всего.
В Роскачестве рассказали о наиболее нарушаемых правах покупателей на рынке
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

В частности, покупатель имеет право убедиться в безопасности продаваемых товаров и может попросить продавца показать сертификаты соответствия. Если на рынке продаются товары животного и растительного происхождения, то на территории должна быть лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы.

Покупатель также может проверить, верно ли взвешен товар. На рынке контрольные весы должны быть размещены в доступном месте. Гражданин может принести небольшие весы и с собой.

Помимо этого, покупатель вправе потребовать взвесить ровно столько, сколько ему нужно. Продавец может отказаться, если на товаре есть этикетка с наименованием изготовителя и датой производства.

Продажа товара без чека — нарушение. Отсутствие чека не препятствует возврату или обмену товара. Продукты питания можно вернуть, если они испорчены.

Если действия продавца ущемляют права покупателя, то рекомендуется обратиться к администрации рынка, а также написать жалобу или претензию в двух экземплярах.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в Общественной потребительской инициативе оценили качество мороженого.

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