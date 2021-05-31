Эксперт оценил идею установить предельное время переработки при ненормированном рабочем дне
- РИА Новости
В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт заявил, что законодательно можно регулировать сверхурочные часы.
«Можно какие-то положения таким образом составить, чтобы учитывалось это всё. Но что касается реального воплощения этого в жизнь, то будет очень сложно, потому что сложно правильно поставить учёт рабочего времени», — отметил Щербаков.
По его словам, документ вполне актуален и востребован.
Как отметил специалист, стремиться к подобному регулированию нужно, так как в этом вопросе работодатели нередко злоупотребляют временем своих сотрудников.
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