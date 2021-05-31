Эксперт оценил идею установить предельное время переработки при ненормированном рабочем дне

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Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков прокомментировал сообщение о том, что в Госдуму поступил законопроект, предлагающий установить предельное время переработки при ненормированном рабочем дне.
Эксперт оценил идею установить предельное время переработки при ненормированном рабочем дне
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт заявил, что законодательно можно регулировать сверхурочные часы.

«Можно какие-то положения таким образом составить, чтобы учитывалось это всё. Но что касается реального воплощения этого в жизнь, то будет очень сложно, потому что сложно правильно поставить учёт рабочего времени», — отметил Щербаков.

По его словам, документ вполне актуален и востребован.

Как отметил специалист, стремиться к подобному регулированию нужно, так как в этом вопросе работодатели нередко злоупотребляют временем своих сотрудников.

Ранее адвокат Геннадий Нефедовский в беседе с Nation News дал рекомендации по оформлению трудовых отношений в России.

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