Эксперт оценил идею установить предельное время переработки при ненормированном рабочем дне

Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков прокомментировал сообщение о том, что в Госдуму поступил законопроект, предлагающий установить предельное время переработки при ненормированном рабочем дне.

В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт заявил, что законодательно можно регулировать сверхурочные часы.

«Можно какие-то положения таким образом составить, чтобы учитывалось это всё. Но что касается реального воплощения этого в жизнь, то будет очень сложно, потому что сложно правильно поставить учёт рабочего времени», — отметил Щербаков.

По его словам, документ вполне актуален и востребован.

Как отметил специалист, стремиться к подобному регулированию нужно, так как в этом вопросе работодатели нередко злоупотребляют временем своих сотрудников.

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