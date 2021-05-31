Эльвира Березина, мать раненной в Екатеринбурге девочки, рассказала о состоянии дочери.

В беседе с Life.ru она заявила, что ребёнок потерял очень много крови.

Она также сообщила подробности о произошедшем. По словам женщины, вместе с мужем и дочерью они сидели в машине. Девочка первой заметила на балконе дома мужчину с ружьём.

«Думала, что это взрывы от петард. Их было два-три. Потом уже я открыла дверь и сама увидела его на балконе. Он присел и затих, может, ружьё перезаряжал. Затем дочь опять его увидела с ружьём. Я сказала ей пригнуться», — утверждает Березина.

Женщина добавила, что, когда муж вернулся в автомобиль, они попытались уехать, но при развороте пуля попала в машину.

Ранее представитель Минздрава Свердловской области Константин Шестаков в беседе с URA.RU заявил, что девочка, которая получила ранение в результате стрельбы в Екатеринбурге 30 мая, была прооперирована.

30 мая в Екатеринбурге вооружённый мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в одном из домов по улице Бородина. В результате пострадали сотрудник Росгвардии и девочка.

Согласно последним данным, сотрудник Росгвардии отпущен домой после получения медицинской помощи.