В ОНК рассказали о реакции на приговор осуждённых по делу Голунова экс-полицейских

Короткая ссылка
Денис Коновалов, один из бывших полицейских, осуждённых по обвинению в фальсификации дела против журналиста Ивана Голунова, не намерен обжаловать приговор. Двое других не согласны с вердиктом. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
В ОНК рассказали о реакции на приговор осуждённых по делу Голунова экс-полицейских
  • РИА Новости

«Я предполагал, что срок больше будет. Обжаловать его не собираюсь», — привёл слова Коновалова член столичного ОНК Георгий Иванов.

По его словам, бывший полицейский до вынесения приговора находился под домашним арестом, а сейчас содержится в четырёхместной камере СИЗО.

«В камере есть телевизор и холодильник, претензий к условиям содержания ни Коновалов, ни другие фигуранты этого уголовного дела, находящиеся в СИЗО №4 Москвы, не высказывают», — уточнил Иванов. 

Собеседник RT сообщил, что двое других осуждённых — Роман Феофанов и Максим Уметбаев — заявили о намерении обжаловать приговор.

«Я шокирован приговором. 2,5 месяца работы в органах МВД — и восемь лет лишения свободы. Настроен на борьбу, написал апелляционную жалобу», — цитирует его слова член ОНК.

Такой же настрой и у Максима Уметбаева.

«Они оба хотят участвовать очно в рассмотрении дела в апелляционной инстанции и просят до этого не этапировать их в СИЗО других регионов, считая, что это нарушит их право на защиту», — рассказал член комиссии.

Ранее сообщалось, что суд приговорил экс-полицейских к лишению свободы от пяти до 12 лет колонии общего режима. Также Мосгорсуд удовлетворил иск на 5 млн рублей журналиста Ивана Голунова к бывшим полицейским, осуждённым за подброшенные ему наркотики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить