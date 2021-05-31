В ОНК рассказали о реакции на приговор осуждённых по делу Голунова экс-полицейских

Денис Коновалов, один из бывших полицейских, осуждённых по обвинению в фальсификации дела против журналиста Ивана Голунова, не намерен обжаловать приговор. Двое других не согласны с вердиктом. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«Я предполагал, что срок больше будет. Обжаловать его не собираюсь», — привёл слова Коновалова член столичного ОНК Георгий Иванов.

По его словам, бывший полицейский до вынесения приговора находился под домашним арестом, а сейчас содержится в четырёхместной камере СИЗО.

«В камере есть телевизор и холодильник, претензий к условиям содержания ни Коновалов, ни другие фигуранты этого уголовного дела, находящиеся в СИЗО №4 Москвы, не высказывают», — уточнил Иванов.

Собеседник RT сообщил, что двое других осуждённых — Роман Феофанов и Максим Уметбаев — заявили о намерении обжаловать приговор.

«Я шокирован приговором. 2,5 месяца работы в органах МВД — и восемь лет лишения свободы. Настроен на борьбу, написал апелляционную жалобу», — цитирует его слова член ОНК.

Такой же настрой и у Максима Уметбаева.

«Они оба хотят участвовать очно в рассмотрении дела в апелляционной инстанции и просят до этого не этапировать их в СИЗО других регионов, считая, что это нарушит их право на защиту», — рассказал член комиссии.

Ранее сообщалось, что суд приговорил экс-полицейских к лишению свободы от пяти до 12 лет колонии общего режима. Также Мосгорсуд удовлетворил иск на 5 млн рублей журналиста Ивана Голунова к бывшим полицейским, осуждённым за подброшенные ему наркотики.