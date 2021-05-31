Врач рассказала о причинах вегетососудистой дистонии

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Невролог-реабилитолог, главный врач «Клиники Доктора Аникиной», кандидат медицинских наук Марина Аникина объяснила, что такое вегетососудистая дистония.
Врач рассказала о причинах вегетососудистой дистонии
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Об этом она рассказала в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Всё дело в том, что наша вегетативная нервная система созревает немного диспропорционально, и все симптомы ВСД — скачки давления, потливость, чрезмерная сонливость, утомляемость, учащённое сердцебиение, а также тошнота или икота, могут проявляться в разные периоды жизни. В основном мы говорим о вегетососудистой дистонии применительно к подросткам, когда за ростом и гормональной нагрузкой вегетативная нервная система не поспевает, и поэтому, когда дети перегружают себя физической или эмоциональной активностью, такие симптомы проявляются», — объяснила Марина Аникина.

Врач отметила, что вегетативными симптомами могут проявляться депрессия и повышенная тревожность. Причиной их появления могут быть также проблемы с витамином D. А у людей старше 60 лет похожая на ВСД симптоматика может сопровождать другие, более серьёзные заболевания, такие как сахарный диабет, болезнь Паркинсона или Альцгеймера.

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