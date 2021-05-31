В Подмосковье прививку от COVID-19 сделали более миллиона человек

В Московской области прививку от COVID-19 сделали более миллиона человек.

Об этом сообщает телеканал «360».

Миллионным жителем, прошедшим вакцинацию, оказалась 85-летняя жительница Домодедова Валентина Ефимова.

По словам медиков, в последнее время вакцинация в регионе набирает обороты. К примеру, в Домодедове работает 15 специализированных прививочных пунктов.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.