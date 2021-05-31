Кузнецова рассказала о возвращении в Россию из Сирии 144 детей в 2020 году

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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала, что в 2020 году было проведено шесть вывозных рейсов из Сирии, на родину вернулись 144 ребёнка.
Кузнецова рассказала о возвращении в Россию из Сирии 144 детей в 2020 году
  • РИА Новости

«Шесть раз слетали в Сирию, привезли 144 ребёнка. Несмотря на пандемию, удалось найти с правительством тот алгоритм, который позволяет в этих условиях решить этот вопрос. 158 проб ДНК взяли», — приводит РИА Новости её заявление на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин сообщил, что российская сторона призывает международное сообщество спасти детей из сирийского лагеря беженцев «Эль-Холь» из-за вспышки там коронавируса.

В апреле Кузнецова прибыла в Сирию для проведения переговоров и организации вывоза российских детей из лагерей, которые находятся на неподконтрольной Дамаску территории.

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