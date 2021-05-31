Кузнецова рассказала о возвращении в Россию из Сирии 144 детей в 2020 году
- РИА Новости
«Шесть раз слетали в Сирию, привезли 144 ребёнка. Несмотря на пандемию, удалось найти с правительством тот алгоритм, который позволяет в этих условиях решить этот вопрос. 158 проб ДНК взяли», — приводит РИА Новости её заявление на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин сообщил, что российская сторона призывает международное сообщество спасти детей из сирийского лагеря беженцев «Эль-Холь» из-за вспышки там коронавируса.
В апреле Кузнецова прибыла в Сирию для проведения переговоров и организации вывоза российских детей из лагерей, которые находятся на неподконтрольной Дамаску территории.