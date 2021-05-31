Москвичей пригласили на онлайн-мероприятия в честь Международного дня защиты детей

Власти Москвы приглашают юных москвичей и их родителей посетить онлайн-мероприятия, подготовленные к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

Об этом сообщает портал правительства и мэрии Москвы.

«1 июня отмечается Международный день защиты детей. В этот день ребят и их родителей приглашают в режиме онлайн присоединиться к познавательным лекциям, спектаклям и концертам, а также принять участие в праздничных акциях и флешмобах», — говорится в заявлении.

Так, например, в первый день лета столичный Департамент труда и социальной защиты населения открывает проект «Дети меняют мир. Начни с себя!». В его рамках детям надо совершить какое-то полезное дело, например, посадить вместе с родителями у себя во дворе цветы, сфотографировать процесс работы, написать рассказ и отослать всё это на электронную почту проекта.

Для родителей столичные власти организовали вебинар «Дом счастливого ребёнка», который проведёт психолог Московской службы психологической помощи населению Екатерина Дищенко.

Ознакомиться с подробной программой всех виртуальных мероприятий можно на портале «Я дома».

Ранее сообщалось, что в Московской области выросло число школьников, ставших призёрами на олимпиадах.