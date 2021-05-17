В Подмосковье выросло число школьников, ставших призёрами на олимпиадах

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В Московской области выросло число школьников, ставших призёрами на олимпиадах.
В Подмосковье выросло число школьников, ставших призёрами на олимпиадах
  • © Пресс-служба Минпросвещения России

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«В этом году система образования и наши педагоги и ученики нас здорово порадовали. У нас в два раза выросло число призёров на различных уровнях олимпиад», — сказал губернатор Андрей Воробьёв на совещании с региональным правительством.

В частности, в 2021 году 183 учащихся из Подмосковья завоевали дипломы заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Как отметил Воробьёв, власти региона продолжат работу в данном направлении.

Как ранее сообщала НСН, в Москве объявили лауреатов конкурса «Молодые педагоги — московскому образованию».

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