В Подмосковье выросло число школьников, ставших призёрами на олимпиадах
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
«В этом году система образования и наши педагоги и ученики нас здорово порадовали. У нас в два раза выросло число призёров на различных уровнях олимпиад», — сказал губернатор Андрей Воробьёв на совещании с региональным правительством.
В частности, в 2021 году 183 учащихся из Подмосковья завоевали дипломы заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Как отметил Воробьёв, власти региона продолжат работу в данном направлении.
Как ранее сообщала НСН, в Москве объявили лауреатов конкурса «Молодые педагоги — московскому образованию».