В Подмосковье выросло число школьников, ставших призёрами на олимпиадах

В Московской области выросло число школьников, ставших призёрами на олимпиадах.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«В этом году система образования и наши педагоги и ученики нас здорово порадовали. У нас в два раза выросло число призёров на различных уровнях олимпиад», — сказал губернатор Андрей Воробьёв на совещании с региональным правительством.

В частности, в 2021 году 183 учащихся из Подмосковья завоевали дипломы заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Как отметил Воробьёв, власти региона продолжат работу в данном направлении.

Как ранее сообщала НСН, в Москве объявили лауреатов конкурса «Молодые педагоги — московскому образованию».