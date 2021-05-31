Пострадавший при крушении мотопараплана на Урале пилот скончался

Пострадавший в результате крушения мотопараплана в Свердловской области пилот скончался, возбуждено уголовное дело, сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК России.

«В настоящее время пилот от полученных травм скончался», — говорится в пресс-релизе.

По факту ЧП возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, управляющим сверхлёгким воздушным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

29 мая в 50 км от города Первоуральска в Свердловской области потерпел крушение мотопараплан, в результате чего пострадали два человека. По предварительным данным, пилот во время полёта задел крылом дерево.