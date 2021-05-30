Прокуратура начала проверку после крушения мотопараплана на Урале

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Прокуратура организовала проверку после того, как мотопараплан, в котором находились два человека, потерпел крушение в районе города Первоуральск Свердловской области.
Прокуратура начала проверку после крушения мотопараплана на Урале
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. 

«Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов, обстоятельства произошедшего выясняются», — заявили в прокуратуре.

В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, одного пострадавшего госпитализировали. Отмечается, что местонахождение второго находившегося в мотопараплане устанавливается. 

Ранее в МВД сообщили, что крушение мотопараплана произошло 29 мая в 50 км от Первоуральска, недалеко от населённого пункта Нижнее Село.

По предварительным данным, пилот мотопараплана во время полёта задел крылом дерево.

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