Прокуратура начала проверку после крушения мотопараплана на Урале
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
«Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов, обстоятельства произошедшего выясняются», — заявили в прокуратуре.
В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, одного пострадавшего госпитализировали. Отмечается, что местонахождение второго находившегося в мотопараплане устанавливается.
Ранее в МВД сообщили, что крушение мотопараплана произошло 29 мая в 50 км от Первоуральска, недалеко от населённого пункта Нижнее Село.
По предварительным данным, пилот мотопараплана во время полёта задел крылом дерево.