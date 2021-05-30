На Урале два человека пострадали при крушении мотопараплана

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Два человека пострадали в результате крушения мотопараплана в районе города Первоуральск Свердловской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых.
На Урале два человека пострадали при крушении мотопараплана
  • РИА Новости

Как сообщил Горелых, ЧП произошло 29 мая в 50 км от Первоуральска, недалеко от населённого пункта Нижнее Село.

«В результате падения летательного аппарата пострадали два человека. Сотрудники полиции их личности уже установили», — заявили в МВД.

По предварительные данным, пилот мотопараплана во время полёта задел крылом дерево.

«В районе падения летательного аппарата соответствующими ведомствами разрешения на полёты никому не выдавались», — отметил Горелых.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее два человека погибли в результате жёсткой посадки легкомоторного самолёта в Татарстане.

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