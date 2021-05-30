На Урале два человека пострадали при крушении мотопараплана
- РИА Новости
Как сообщил Горелых, ЧП произошло 29 мая в 50 км от Первоуральска, недалеко от населённого пункта Нижнее Село.
«В результате падения летательного аппарата пострадали два человека. Сотрудники полиции их личности уже установили», — заявили в МВД.
По предварительные данным, пилот мотопараплана во время полёта задел крылом дерево.
«В районе падения летательного аппарата соответствующими ведомствами разрешения на полёты никому не выдавались», — отметил Горелых.
По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее два человека погибли в результате жёсткой посадки легкомоторного самолёта в Татарстане.