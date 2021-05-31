Бутина прокомментировала свою победу на праймериз «Единой России»

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Член комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России, член Экспертного совета при уполномоченном по правам человека при президенте России Мария Бутина прокомментировала свои результаты на предварительном голосовании «Единой России».
Бутина прокомментировала свою победу на праймериз «Единой России»
  • РИА Новости

В посте в своём Telegram-канале она поблагодарила всех, кто проголосовал за неё.

«Мои дорогие кировчане! Большое вам спасибо за доверие и поддержку моей кандидатуры на предварительном голосовании «Единой России». Я не даю ложных обещаний, ибо знаю, что обманутая надежда — это так больно. Мне много раз говорили: «Вот-вот всё будет хорошо», а потом всё рушилось раз за разом. Я могу обещать только то, что могу выполнить, никаких сказочных замков, но то, что все мои силы будут направлены на службу моей стране и вашему прекрасному региону, который когда-то отозвался в моём сердце, — это моё однозначное обещание», — написала она.

Она также добавила, что предстоит ещё многое сделать по пути «до дня голосования», однако «серьёзный шаг уже сделан».

Ранее Бутина объяснила, почему идёт на выборы в Госдуму от Кировской области.

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