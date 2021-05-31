Бутина прокомментировала свою победу на праймериз «Единой России»

Член комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России, член Экспертного совета при уполномоченном по правам человека при президенте России Мария Бутина прокомментировала свои результаты на предварительном голосовании «Единой России».

В посте в своём Telegram-канале она поблагодарила всех, кто проголосовал за неё.

«Мои дорогие кировчане! Большое вам спасибо за доверие и поддержку моей кандидатуры на предварительном голосовании «Единой России». Я не даю ложных обещаний, ибо знаю, что обманутая надежда — это так больно. Мне много раз говорили: «Вот-вот всё будет хорошо», а потом всё рушилось раз за разом. Я могу обещать только то, что могу выполнить, никаких сказочных замков, но то, что все мои силы будут направлены на службу моей стране и вашему прекрасному региону, который когда-то отозвался в моём сердце, — это моё однозначное обещание», — написала она.

Она также добавила, что предстоит ещё многое сделать по пути «до дня голосования», однако «серьёзный шаг уже сделан».

Ранее Бутина объяснила, почему идёт на выборы в Госдуму от Кировской области.