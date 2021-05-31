В Барнауле надругавшейся над девочкой школьнице предъявлено обвинение

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Следователи предъявили обвинение 14-летней школьнице, которая нанесла телесные повреждения и надругалась над 11-летней девочкой, подозреваемая арестована, сообщили в Следственном комитете России.
В Барнауле надругавшейся над девочкой школьнице предъявлено обвинение
  • РИА Новости

«Предъявлено обвинение 14-летней школьнице в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК России (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)», — следует из пресс-релиза.

По решению суда подростка арестовали.

В рамках второго возбуждённого по факту происшествия дела — о халатности должностных лиц — проходят обыски в учреждениях органов власти и допросы сотрудников.

Здание, в котором было совершено преступление, решено снести.

23 мая 14-летняя жительница города Барнаула, находясь в компании сверстников в одном из заброшенных домов, причинила телесные повреждения и совершила действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки.

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